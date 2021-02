Tunisie – Affaire Belaid et Brahmi : Le Courant populaire appelle à libérer la justice de l’emprise d’Ennahdha

Le Courant populaire a indiqué jeudi que le renversement du pouvoir en place et, plus particulièrement, l’éloignement du mouvement Ennahdha est le seul moyen de libérer la justice de l’emprise de ce parti et de lui permettre de demander des comptes à toutes les personnes impliquées dans l’assassinat de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi.

Dans une déclaration, le Courant populaire (non représenté au parti) a fait observer que le collectif de défense dans l’affaire des deux martyrs avait révélé mercredi des données sur l’appareil secret d’Ennahdha et des crimes commis contre l’Etat et sa sécurité.

Seule une mobilisation des Tunisiens pourra changer les équilibres des forces politiques dans le pays, estime le parti.

Selon le Courant populaire, la situation grave et sans précédent que vit le pays est la conséquence directe de la politique “d’un groupe” qui a infiltré les rouages de l’Etat, mis en place une économie parallèle et s’est allié avec la mafia financière à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le parti exprime, dans sa déclaration, son total soutien aux efforts du collectif de défense dans l’affaire des deux leaders de la gauche.

Aujourd’hui, note, le parti, ce collectif s’est transformé, à la faveur de sa persévérance et sa détermination, en un collectif de défense de la sécurité nationale et du peuple tunisien.

L’avocate Imen Guezara, membre du collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, a déclaré mercredi, au cours d’une conférence de presse que les documents relatifs à l’appareil secret ont “révélé des infractions prouvant l’implication du mouvement Ennahdha dans plusieurs affaires douteuses et attestant de ses liens avec les Frères musulmans”.