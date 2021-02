63ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef : Saïed adresse un message à son homologue algérien

Le président de la République, Kaïs Saïed a adressé, lundi, à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune un message à l’occasion de la commémoration du 63ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce message, le président de la République a rendu hommage aux valeureux martyrs qui se sont sacrifiés sur le champ de bataille en signe de fidélité envers la Tunisie et l’Algérie et pour défendre les valeurs de liberté et de dignité.

“La commémoration de ce glorieux évènement est l’occasion renouvelée pour souligner les liens de fraternité qui unissent les deux pays et constitue une source d’inspiration pour s’imprégner des valeurs de sacrifice, de solidarité, d’entraide et de complémentarité et bâtir un avenir meilleur pour les jeunes générations”, a-t-il fait valoir.

Kais Saied a également réaffirmé à son homologue algérien la détermination à renforcer davantage les concertations et la coordination bilatérale, mettant en exergue les relations historiques et profondes qui ont toujours existé entre les deux peuples, dans tous les domaines.