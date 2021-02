Ligue 1 – 13e journée : résultats et classement

Résultats et classement à l’issue de la 13e journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 professionnelle de football, disputée dimanche.

A Metlaoui:

ES Métlaoui 1 Zied Baccouche (64′ sp)

Espérance ST 2 Abdelkader Badrane (44′), Anice Badri (89′)

A Soliman:

AS Soliman 0

US Monastir 0

A Tataouine:

US Tataouine . 3 Wassim Zaghdoud (30′), Mohamed Ali Abdessalem (50′ sp), Thameur Salhi (60′)

JS Kairouan 1 Maher Haddad ( 82′)

A Ben Guerdane :

CA Bizertin 0

US Ben Guerdane 1 Mohamed Amine Hamrouni (89′)

A Sfax:

CS Sfaxien 1 Aymen Harzi (34′)

AS Rejiche 0

A Béja :

O.Béja 1 Mourad Hedhli (4′ sp)

ES Sahel 2 Souleimane Coulibaly (35′), Fakhri Ouji (59′)

A El Menzah :

Club Africain 2 Yassine Chammakhi (29’sp), Wissem Ben Yahya (82’sp)

Stade Tunisien 2 Houcine Messaadi (11′ sp), Bilel Mejri (55′)

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 31 12 10 1 1 19 7 +12

2. ES Sahel 26 12 8 2 2 19 10 +9

3. CS Sfaxien 24 11 7 3 1 19 5 +14

4. USB Guerdane 23 13 6 5 2 11 4 +7

5. AS Réjiche 21 13 6 3 4 14 9 +5

6. AS Soliman 19 13 5 4 4 17 18 -1

7. US Monastir 18 12 5 3 4 15 10 +5

8. S. Tunisien 14 12 3 5 4 15 14 +1

-. US Tataouine 14 13 3 5 5 9 14 -5

-. ES Métlaoui 14 13 4 2 7 7 13 -5

11. O. Béja 13 12 3 4 5 12 15 -3

12. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

13. C.Africain 8 13 1 5 7 11 21 -11

14. JS Kairouan 2 12 0 2 10 6 27 -21