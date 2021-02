Mauritanie : Découverte d’oiseaux morts et des cas de grippe aviaire

Les autorités mauritaniennes ont annoncé hier que des cas de grippe aviaire avaient été détectés dans l’une des réserves naturelles du pays.

Des tests récents sur des oiseaux d’eau morts dans la réserve Gawling ont donné des résultats positifs, a indiqué l’agence mauritanienne de presse citant Doumbia Bab, directeur des services vétérinaires du ministère mauritanien du Développement rural.

Il a souligné que des mesures proactives avaient été prises immédiatement après l’apparition des premiers cas de décès de ces oiseaux consistaient à recueillir et à se débarrasser sainement et à fermer la réserve aux visiteurs et aux pêcheurs traditionnels, en plus de mobiliser les éleveurs de volailles sur la nécessité de les mettre en quarantaine pour qu’ils ne se mélangent pas aux oiseaux sauvages, et de surveiller les marchés et les magasins de volailles, en particulier au niveau des zones les plus vulnérables de la province de Kermasin.