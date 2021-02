Tunisie : la mère d’un martyr veut venger son fils

Avec des larmes de tristesse suite au décès de son fils, Zaafrana Wanassi, la mère du martyr de l’institution militaire Sami Wanassi, a appelé à restaurer le droit moral de son fils et à arrêter les terroristes responsables du décès de son fils.

La mère endeuillée a également exigé que le martyr soit vengés par des représailles de l’institution militaire en disant : « Laissez-moi me battre avec vous. »

Le cousin du martyr a confirmé que le défunt avait pris en charge sa famille composée d’un certain nombre de frères poursuivent leurs études supérieures et secondaires. Son père a des besoins particuliers. Il a appelé les autorités à protéger leur droit matériel et moral et à assurer une vie décente aux familles des martyrs.