Le coup d’État contre Aung San Suu Kyi suscite l’indignation

Un communiqué publié sur Facebook a annoncé un coup d’État militaire contre l’ancienne dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi.

A l’aube de ce lundi 1er février, l’armée a annoncé avoir pris le contrôle du pays et a décrété un an d’Etat d’urgence pour garantir la stabilité du pays.

L’annonce de ce coup d’État militaire a suscité l’indignation de plusieurs pays dans le monde.

Aung San Suu Kyi a longtemps été mise en résidence surveillée, une quinzaine d’années, à cause d’un régime militaire. Quelques années plus tard, les militaires reprennent le pouvoir.