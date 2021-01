CHAN 2020 : recours à la VAR dès les quarts de finale (CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’introduire l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dès les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations CHAN- 2020 au Cameroun.

Le match entre le Mali et le Congo programmé ce samedi 30 janvier au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé sera la première rencontre à bénéficier des arbitres assistants vidéo (VAR).

Lors de sa visite des installations, le Secrétaire Général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, a déclaré : “Le niveau du football dans cette compétition a été très élevé et c’est aussi grâce à un bon arbitrage. Bien sûr, il y a des domaines à améliorer et avec l’aide de la VAR en quarts de finale, nos officiels de match prendront des décisions de meilleure qualité. Nous sommes là pour apporter notre soutien. Nous avons des instructeurs et des responsables hautement qualifiés dans cet espace et ils font du bon travail.”

Le directeur de l’arbitrage de la CAF, Eddy Maillet, s’en est réjoui : ” Nous avons eu la chance que la CAF ait mis à disposition, pendant ce tournoi, les dernières technologies et équipements d’entraînement pour nos officiels de match. Ceci est révélateur de ce que l’engagement à nous doter d’une structure professionnelle dans l’arbitrage de match n’est plus seulement une ambition, mais aussi une réalité.”

La CAF est devenue la première Confédération à appliquer la VAR dans ses compétitions après plusieurs essais supervisés par l’International Football Association Board (IFAB) en 2018, lors de la Super Coupe de la CAF à Casablanca entre le Wydad Athletic Club (Maroc) et le TP Mazembe (RD Congo).

Après cette introduction réussie, le Comité Exécutif de la CAF a adopté une résolution pour l’application de la VAR dans les grandes compétitions.

Depuis lors, la VAR est utilisée dans des compétitions telles que la Coupe d’Afrique des Nations, la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe de la Confédération de la CAF.