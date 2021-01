Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 29 janvier 2021

Les températures seront en hausse au cours de cette journée. les maximales évolueront entre 20 et 24 degrés dans le nord et les hauteurs et varieront entre 24 et 28 dans le reste des régions.

Le Temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions. L’intensité des vents nécessite une vigilance près des côtes et sur le sud, avec des phénomènes de sable.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée dans le nord, agitée à très agitée dans le golfe de Gabès et ondulée dans le reste des côtes.