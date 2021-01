Covid 19 : Tunisair annonce de nouvelles mesures destinées aux passagers à destination du Canada

Tous les passagers âgés de cinq ans ou plus se rendant au Canada devront présenter, lors de l’enregistrement en Tunisie, un test PCR négatif datant de moins de 72 heures ou un test positif réalisé entre 14 et 90 jours avant le départ, a annoncé, vendredi, la Compagnie aérienne nationale Tunisair.

Cette nouvelle décision intervient à la suite des décisions du gouvernement Canadien relatives aux nouvelles exigences obligatoires visant les voyageurs a? destination du Canada, a expliqué Tunisair.

Le voyageur qui ne présente pas un résultat du test se verront refuser l’embarquement et “les voyages discrétionnaires, y compris a? des fins touristiques ou récréatives, ne sont pas autorisés”, précise la meme source, ajoutant que tous les voyageurs, a quelques exceptions pres, doivent respecter la periode d’isolement obligatoire de 14 jours et doivent etre en mesure de de?montrer comment ils prevoient s’y conformer pendant leur sejour au Canada La violation de toute directive donnée a? l’entrée au Canada constitue “une infraction a? la loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner une peine maximale d’emprisonnement de six mois, une amende financière ou ces deux sanctions, souligne encore Tunisair.