CHAN-Cameroun 2021 : Résultats des matches du mardi

Voici les résultats des matches, disputés mardi, dans le cadre de la phase de poules du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février :

Le groupe C a disputé sa dernière journée. Les deux matches du groupe ont été marqués par un festival de buts avec 12 au total.

La sélection marocaine (tenante du titre) a battu à Douala son homologue de l’Ouganda sur le score de 5 buts à 2.

Les Ougandais ont ouvert la marque à la 26è minute par le biais de Ibrahim Orit, avant que les Marocains n’égalisent dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+4è) grâce à un pénalty transformé par Ayoub El Kaabi.

Sofiane Rahimi a donné l’avantage à l’équipe nationale au début de la première période (51è), avant que Hamza Moussaoui ne corse l’addition (71è). Neuf minutes plus tard, Sofiane Rahimi récidive et marque le 4è but des nationaux. D’un coup franc superbement exécuté, Saidi Kyeyune a marqué le 2è but des Ougandais à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, avant que Abdelilah El Hafidi ne signe la 5è réalisation marocaine (90+2è).

Dans l’autre match, le Rwanda s’est imposé à Limbe face au Togo (3-2).

Les buts des Togolais qui ont mené deux fois au score ont été inscrits par Nane (38e) et Akoro (58e).

Les réalisations des Rwandais qui ont cru jusqu’au bout à leur chance, ont été l’œuvre de Niyonzima (45e), Tuyisenge (60e) et Sugira (66e).

A l’issue de cette journée, le Maroc, en tête de sa poule avec 7 points, et le Rwanda, deuxième avec 5 unités, se qualifient pour les quarts de finale.

Le Togo et l’Ouganda, défaits lors de leur dernier match, quittent la compétition.

Résultats de la 3è journée du groupe C :

Maroc-Ouganda (5-2)

Buteurs : Ayoub El Kaabi (sp 90+2), Sofiane Rahimi (51è, 80è), Hamza Moussaoui (71è) et Abdelilah El Hafidi (90+2è)- Ibrahim Orit (26è) et Saidi Kyeyune (84è).

Rwanda-Togo (3-2)

Buteurs : Niyonzima (45e), Tuyisenge (60e) et Sugira (66e)- Nane (38e) et Akoro (58e).

Mercredi, le groupe D jouera sa dernière journée. La Namibie affrontera la Zambie à Limbe, tandis que la Tanzanie et la Guinée croiseront le fer à la même heure à Douala.

La Guinée et la Zambie sont en tête avec 4 points chacun, suivies de la Tanzanie avec 3 points. La Namibie est officiellement éliminée après avoir perdu ses deux premiers matches.

Voici, par ailleurs, les six premières équipes qualifiées aux quarts :

Le Mali et le Cameroun (groupe A)

La RDC et le Congo (groupe B)

Le Maroc et le Rwanda (groupe C)