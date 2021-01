Ligue 1 (10e journée) : L’Espérance conforte son leadership, le CS Sfaxien reprend sa deuxième place

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée sans difficulté devant l’Olympique de Béja (4-1) chez lui mardi, en ouverture de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Abderraouf Benguit a ouvert le score pour les sang et or dès la 10e avant que Jacques Bessan n’égalise pour les béjaouas à la 36e. Taha Yassine Khénissi s’est alors chargé de doubler la mise à la 49e avant de récidiver à la 64e, signant son deuxième doublé en deux journées. Le festival des buts a ensuite été clos par le revenant Anice Badri qui a inscrit le 4e but espérantiste à la 90+1.

A la faveur de ce succès, le 7e de la saison, l’ES Tunis conforte sa place de leader avec 22 points tandis que son hôte, l’O Béja essuie sa 3e défaite et demeure 9e avec 10 points.

A Sfax, le Club Sportif sfaxien a repris sa place de dauphin après une victoire difficile acquise en toute fin de match contre l’Etoile sportive de Métlaoui (2-1).

Mohamed Ali Moncer a signé le premier but sfaxien à la 18e, mais la combativité et la détermination de l’ES Métlaoui lui ont permis d’égaliser par l’intermédiaire de Mohamed Jomâa Khelij à la demi-heure de jeu (29e). Le buteur incontesté du CSS, Firas Chaouat a donné l’avantage et le but de la victoire aux siens à la 81e.

Grâce à cette courte victoire, le CSS se hisse à la 2e place du classement avec 17 points. Les miniers, et malgré cette quatrième défaite, partagent toujours à la 3e place (14points) avec l’ES Sahel et l’AS Soliman.

Voici les résultats de mardi:

Mardi 25 janvier

A Béja:

Olympique de Béja 1 Jacques Bessan 36′

Espérance ST 3 Abderraouf Benguit 10′, Taha Yassine Khenissi 49′ et 64′

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Mohamed Ali Moncer 18′, Fiars Chawat 81′

ES Métlaoui 1 Mohamed Jomâa Khelij 29′

Reste à jouer:

Mercredi 27 janvier

Au stade du Bardo (13h00):

Stade Tunisien – US Ben Guerdane

A Tataouine (14h00):

US Tataouine – AS Soliman

A Kairouan (14h00):

JS Kairouan – ES Sahel

A Mahdia (14h00):

AS Rejiche – CA Bizertin

A El Menzah (15h00):

Club Africain – US Monastir

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 22 9 7 1 1 15 6 +9

2. CS Sfaxien 17 8 5 2 1 13 4 +9

3.USB Guerdane 16 9 4 4 1 8 2 +6

4. ES Sahel 14 8 4 2 2 11 7 +4

-. AS Soliman 14 9 4 2 3 14 14 0

-. ES Métlaoui 14 10 4 2 4 6 7 -1

7. S. Tunisien 12 8 3 3 2 11 8 +3

-. AS Réjiche 12 9 3 3 3 7 7 0

9. O. Béja 10 9 2 4 3 9 12 -3

10.CA Bizertin 9 9 2 3 4 8 11 -3

11. US Monastir 8 8 2 2 4 7 9 -2

-. US Tataouine 8 9 1 5 3 3 6 -3

13. C.Africain 7 9 1 4 4 8 14 -6

14. JS Kairouan 1 8 0 1 7 4 17 -13