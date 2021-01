Ligue 1 : Désignation des arbitres de la 10e journée

Désignation des arbitres de la dixième journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel, prévue mardi 26 et mercredi dimanche 27 janvier à huis clos.

Mardi 25 janvier

A Béja (14h00) Arbitres

Olympique de Béja – Espérance ST Haythem Kossai

A Sfax (14h00)

CS Sfaxien – ES Métlaoui Oussama Ben Ishak

Mercredi 27 janvier

Au stade du Bardo (13h00)

Stade Tunisien – US Ben Guerdane Amir Loussif

A Tataouine (14h00);

US Tataouine – AS Soliman Nasrallah Jaouadi

A Kairouan (14h00)

JS Kairouan – ES Sahel Wassim Ben Salah

A Mahdia (14h00):

AS Rejiche – CA Bizertin Hosni Naim

A El Menzah (15h00):

Club Africain – US Monastir Oussama Razgallah.