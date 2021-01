Des pluies éparses sont prévues, samedi matin, dans le nord avec des nuages passagers sur l’ensemble du pays.

Vent de Nord-Ouest fort sur le nord et le golfe de Hammamet et modéré dans le reste des régions et la mer sera très agitée à localement houleuse dans le nord et agitée sur les côtes Est.

Les températures en baisse et les maximales oscilleront entre 12 et 15 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions.