La Poste tunisienne : Emission, demain samedi, d’un timbre-poste à l’occasion de l’abolition de l’esclavage en Tunisie

La Poste Tunisienne émettra, le 23 janvier courant, un nouveau timbre-poste à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’abolition de l’esclavage et de la servitude en Tunisie, et de l’inscription de l’expérience tunisienne par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à la mémoire mondiale en tant que premier pays arabe ayant procédé à l’abolition de l’esclavage et la traite des esclaves par Ahmed Bey premier, le 23 janvier 1846.

Selon un communiqué publié, vendredi, par la poste, ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du samedi, 23 janvier 2021.