Tunisie – Logements sociaux : Distribution prochainement de plus de 100 unités au sud et au centre du pays

Les listes définitives des bénéficiaires du programme spécifique des logements sociaux comprend 40 logements à Hancha et 25 autres à Aguereb (Sfax), 40 logements à Matrach (Gabes) et 21 logements à Rejich (Mahdia), ont été au centre de la réunion du comité pilotage de ce programme, selon un communiqué du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure publié sur Facebook.

Présent lors de cette réunion tenue mardi et consacrée à l’évaluation de ce programme, le gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri a proposé d’inclure plus de 700 logements endommagés, suite à des glissements de terrain et menaçant ruine dans le gouvernorat, dans la première étape de ce programme.

La Tunisie a lancé depuis 2012, le programme spécifique des logements sociaux comprenant deux parties en l’occurence la démolition des logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements et la construction des logements sociaux ainsi que le réaménagement des lotissements consacrés à ce type de logement.

La première partie du programme comprend quatre composantes, notamment la démolition des logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements sur les mêmes lieux ou dans d’autres endroits et l’élargissement de l’habitation, ainsi que la préparation des logements dans le cadre de ce programme, en cas de besoin.

L’Etat prend en charge 50% du coût d’intervention en ce qui concerne la démolition des logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements alors que le bénéficiaire prendra en charge le reste du coût, en concluant un contrat de crédit auprès de l’établissement financier chargé de gestion des montants consacrés à ce programme.

La deuxième partie porte sur l’aménagement des logements et des lotissements sociaux au profit des familles à faible revenu surtout parmi les non-salariés qui ne sont concernés par aucun système de financement.

Présidant le comité de pilotage, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’infrastructure de base, Kamel Doukhn a souligné la nécessité de bien se préparer à l’attribution des logements, dès l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays.

Le ministre a appelé l’unité de gestion par objectif à mettre en œuvre le programme spécifique des logements sociaux, pou l’évaluer par la suite à l’effet de mettre en exergue les points forts et faibles.