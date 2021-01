Tunisie : Maghzaoui accuse Mechichi de vouloir rester au pouvoir

Le secrétaire général du Mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui, a critiqué, sur les ondes de Shems Fm, l’absence remarquée du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, durant ces événements qui secouent la Tunisie depuis quelques jours.

Il l’a appelé à apporter des éclaircissements par rapport aux manifestations et arrestations surtout durant une période où le nombre de contaminations au coronavirus a considérablement augmenté.

Zouhair Maghzaoui accuse le chef du gouvernement de vouloir rester au pouvoir, laissant le peuple faire face à son sort.

Il critique également le choix des ministres, lors de ce remaniement ministériel, alors que certains d’entre eux ont des affaires en suspens.

Par conséquent, le Bloc démocratique n’accordera pas a confiance à ce nouveau gouvernement.

Mais alors M. Maghzaoui, qui ne voudrait pas arriver et rester au pouvoir le plus longtemps possible? Ne faites pas déclarations qui pourraient vous suivre plus tard!