Ligue 2 : Démarrage de la nouvelle saison le 30 janvier, tirage au sort du calendrier ce vendredi

La fédération tunisienne de football, a fixé la date du coup d’envoi du championnat de la ligue 2 du football professionnel (2020/2021) pour le 30 et 31 janvier courant, annonce l’instance nationale du football, sur sa page facebook officielle, mardi.

Le démarrage de la nouvelle saison qui devait se faire les 23 et 24 janvier, a été reporté suite à la décision des autorités de suspendre toutes les manifestations du jeudi 14 jusqu’au 24 janvier en raison de la situation sanitaire critique.

Il a été également décidé que tous les clubs seront consultés par la deuxième phase de la compétition et que la décision finale de son coup d’envoi sera prise avant la première journée.

Pari ailleurs, le tirage au sort du calendrier de la première phase sera effectué vendredi 22 janvier sans la présence des représentants des clubs et sera diffusé en live streaming sur la page facebook officielle de la fédération à partir de 11h00, précise la même source.

Voici la composition des quatre groupes pour la première phase de la ligue 2

Poule A:

CS Hammam-lif, CO Médenine, Jendouba Sports, AS Djerba, AS Sebikha, CS Korba

Poule B:

Stade Gabésien, EGS Gafsa, SS Sfaxien, AS Oued Ellil, CS M’saken, CS Menzel Temime

Poule C:

AS Gabès, Sfax Railways Sports, SC Ben Arous, ES Jerba ,SA Menzel Bourguiba, Kalaa Sports

Poule C:

ES Zarzis, EO Sidi Bouzid, ES Hammam-Sousse, ES Radès, AS Mhamedia, AS Kasserine.