Tunisie : Une ONG responsable ne devrait pas faire ça!

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, lundi 18 janvier 2021, à la poursuite des mouvements sociaux en veillant à ne pas porter atteinte aux biens publics et privés, afin de faire prévaloir le véritable objectif de ces manifestations qui aspirent à un changement réel et à une rupture avec les politiques économiques et sociales déficientes.

Dans un communiqué publié, d’aujourd’hui, le forum a réitéré son appui à toutes les manifestations sociales pour les droits, la dignité et l’égalité devant la loi, faisant assumer aux dirigeants politiques qui se sont succédés au pouvoir la responsabilités de la détérioration de la situation dans le pays pour avoir toléré la corruption, encouragé l’impunité et consacré l’économie de rente ainsi que l’inégalité des droits.

Le forum a condamné “le silence suspect” du gouvernement qui s’est contenté d’un traitement sécuritaire de ces manifestations, démontrant, selon la même source, son incapacité en matière de gestion des crises et l’absence de toute vision de sauvetage. Selon le Forum, le vrai changement doit concevoir de nouvelles politiques publiques et élaborer un nouveau modèle de développement afin d’éviter l’aggravation des conditions sociales dans le pays.

Le Forum a affirmé qu’il continuera avec les forces de la société civile à soutenir les mouvements de citoyenneté civile et à agir en vue d’inciter l’Etat à respecter ses engagements et les principes des droits de l’homme garantis par la Constitution et pour que tous les acteurs politiques et économiques s’acquittent de leur rôle national en faisant prévaloir l’intérêt public, ce qui permettrait, selon lui, de rétablir l’espoir de parvenir à réaliser les objectifs de la révolution, notamment, la dignité, la liberté, la justice et le développement.

Est-ce qu’une ONG responsable, qui se respecte, devrait lancer pareil appel? Nous pensons que non. De grâce un peu de décence ! On a vu ce qui s’est passé au Capitole aux Etats-Unis quand Donald Trump a appelé ses partisans “à marcher vers le Congrès”. Les conséquences, on les connaît. Et que dire alors chez nous, une association de la société civile qui appelle aux manifestants de continuer à manifester, lesquels pensent que s’il n’y a pas de dégâts matériels ils ne peuvent pas être entendus.