Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 18 janvier 2021

Une légère augmentation des températures est attendue, les maximales varieront entre 10 et 16 degrés dans le Nord et les hauteurs, et entre 14 et 19 dans le reste des régions.

L’activité des vents, principale condition météorogique ces derniers jours, devra baisser pour atteindre une vitesse maximale de 50 km / h. La mer sera très agitée à agitée.

Des passages nuageux sur la plupart des régions, parfois abondants sur le Nord et sur le Centre, avec la possibilité d’enregistrer, l’après-midi, des pluies faibles dans l’extrême Nord.