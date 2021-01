Hand – Mondial 2021 (2e journée) : la Tunisie passe à côté de la victoire face au Brésil

La sélection tunisienne de handball est passée à côté de la victoire face à son homologue brésilienne, ratant un premier succès au Mondial égyptien, après avoir fait match nul 32 partout (mi-temps: 20-16), en match comptant pour la deuxième journée du premier tour (Groupe B), disputé dimanche à la salle New Capital Sports du Caire.

Les Tunisiens, battus lors de la première journée par la Pologne, se retrouvent du coup en ballotage défavorable pour le Tour Principal, tandis que les Brésiliens dont c’est le deuxième nul du Mondial après celui concédé face à l’Espagne (29-29), semblent bien placés pour décrocher leur billet pour le tour suivant.

Pourtant, ce dimanche les coéquipiers de Riadh Sanai ont bien négocié leur deuxième sortie, notamment en première période remportée avec 4 points d’écart (20-16).

Plus concentrés en attaque et mieux organisés en défense, ils ont réussi à prendre l’avantage dès la 18e minute profitant des erreurs défensives de leur adversaire, avant de le creuser à 5 buts d’écart (18-13), grâce notamment aux infiltrations sur les ailes de Rezig (6 buts) et Toumi et aux parades du portier Mehdi Harbaoui, auteurs de 8 arrêts décisifs.

En revanche, les protégés de Sami Saidi n’ont pas su préserver leur avantage ratant d’entrée de deuxième période des balles et manquant de repli défensif, ce qui a profité aux Brésiliens pour se relancer et rattraper leur retard (21-21).

Le chassé-croisé entre les deux équipes se poursuivait jusqu’au moment où les Tunisiens repassaient en tête pour mener par deux buts d’écart (32-30) à 40 seconde de la fin et se dirigeaient vers une première victoire du tournoi. Mais pêchant par trop de précipitation et manque de précision devant les buts adverses, le sept national permet aux Brésiliens de revenir au score et d’arracher l’égalisation (32-32).

Les Tunisiens ont même cru à la victoire après le dernier tir de Ben Abdallah, mais cette action a du être visionnée par l’arbitre pour décider enfin que le ballon n’a pas franchi la ligne du but.