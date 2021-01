Club Africain : Abdessalem Younsi ne partira que sous certaines conditions

Abdessalem Younsi, président du Club Africain, a déclaré qu’il ne quittera le club que sous certaines conditions.

Dans un communiqué publié sur la page officielle Facebook, du club de Bab Jedid, Younsi a indiqué qu’il a décidé “d’accorder un délai aux parties qui demandent l’organisation d’une assemblée générale élective jusqu’au lundi 18 janvier et qu’elle s’engage par écrit à payer les litiges financiers auprès de la FIFA et ce, avant le 25 janvier courant”.

Il s’est engagé de son coté, a régler les dettes de l’actuel comité directeur, notamment les dossiers des deux joueurs camerounais, précisant que le comité directeur actuel ne peut assumer la responsabilité des dettes cumulées par l’ancien bureau.

“Si aucune partie ne s’engage à régler rapidement les litiges, nous allons payer les sommes dues auprès de la Fifa avant l’ouverture de la période des enregistrements et transferts des joueurs à partir du 25 janvier et continuer a présider le club” a-t-il affirmé

Il a ajouté que le rapport financier de la saison 2018/2019 est prêt et que celui de 2019/2020 est en cours de préparation, soulignant qu’ils seront présentés au public lors d’une conférence de presse et publiés sur la page officielle du club.

Abdessalem Younsi rappelle-t-on, a été la cible de vives critiques sur sa gestion du Club Africain et de nombreuses manifestations et sit in ont été organisés récemment un peu partout par les supporters qui réclament la démission du bureau directeur et l’organisation d’une assemblée

générale en raison de son incapacité a régler les dossiers des litiges, ce qui a empêché la qualification de nouvelles recrues et a influé sur les résultats de l’équipe première qui pointe à la 12ème du classement général de la ligue 1 avec 7 points en huit matchs joués.