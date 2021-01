Ooredoo votre partenaire voyage par excellence dans 38 destinations !

Que vous partez en voyage d’affaires ou touristique, Ooredoo pense à vous et vous propose les meilleurs forfaits Roaming aux prix les moins chers et défiant toute concurrence !

Restez connectés et partager vos meilleurs moments lors de vos déplacements dans 38 destinations sans vous souciez du budget.

Parmi les six forfaits Roaming Passeport conçus spécialement pour satisfaire vos besoins en termes de connectivité, d’appels et SMS, choisissez celui qui vous convient le plus :

– Passeport Internet 10 dt = 400 Mo

– Passeport Internet 25 dt = 1.2 Go

– Passeport 25 dt = 500Mo + 15 minutes d’appels émis et reçus

– Passeport 50 dt = 1.25 Go + 30 minutes d’appels émis et reçus + 5 SMS

– Passeport 99 dt = 500 Mo + 2 heures d’appels émis et reçus + 10 SMS

– Passeport 100 dt = 3 Go + 1 heure d’appels émis et reçus + 10 SMS

Et pour vous garantir une joignabilité aux quatre coins du monde, ces forfaits sont valables vers 38 destinations réparties comme suit :

Europe : (20) Destinations

France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Belgique, Pays bas, Royaume-Uni, Irlande, Autriche, Luxembourg, République tchèque, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Grèce, Turquie, Suisse & Croatie.

Asie : (9) Destinations

Emirats Arabes Unis, Indonésie, Iraq, Koweït, Myanmar, Oman, Palestine, Qatar, Russie et Singapour.

Afrique : (6) Destinations

Algérie, Maroc, Egypte, Afrique du sud, Congo & Ghana.

Autres : (3) Destinations dans le monde

USA, Canada & Nouvelle-Zélande

Pour profiter de tous ses avantages en Roaming et bien plus encore (Suivi du volume restant, Kado Passeport…) il suffit de composer *147# ou télécharger l’application My Ooredoo !

N’oubliez pas que suite épuisement de votre volume internet dans le forfait, Ooredoo vous propose une navigation en hors passeport à 150 millimes /Mo.