Ligue 1 (7e journée) : Le CA et l’ESS s’en sortent à moindres frais, l’O Béja rejoint le peloton de tête

Malgré une mauvaise passe qui n’en finit pas, le Club africain a engrangé le point du nul à l’occasion de son déplacement à Bizerte où il est allé tenir en échec le CA Bizertin (1-1), samedi pour le compte de la 7e journée du championnat de la ligue 1.

En effet, les locaux avaient ouvert la marque très tôt (7e) par l’intermédiaire de Jameleddine Chattal, avant que les clubistes ne ripostent à la 21e par un but égalisateur de Hamdi Laabidi.

Dirigés par Lotfi Rouissi, après le départ de Lassad Dridi, les clubistes d gagnent une place, mais demeurent dans le ventre mou du tableau (11e) avec 6 points.

De leur côté, les cabistes qui réalisent le 3e nul de la saison, se retrouvent derrière leur adversaire du jour (12e) avec 5 points.

A Métlaoui, le nouveau promu l’Olympique de Béja a réalisé la bonne opération du jour en allant s’imposer devant l’Etoile sportive de la place par deux buts à zéro, œuvres de Mourad Hedhli à la 13e et Houcine Ben Yahia à la 81e.

A la faveur de cette deuxième victoire de la saison, les Cigognes fait un bond de six places pour rejoindre le peloton de tête (4e) avec 10 points.

L’ES Métlaoui, auteur jusque-là d’un parcours respectable, essuie sa troisième défaite et est désormais 6e à égalité de points (10) avec son adversaire du jour.

La troisième et dernière affiche de ce samedi, s’est terminée sur un nul vierge (0-0), au Stade Bouali Lahaour de Hammam-Sousse, entre l’Etoile sportive du Sahel et l’US Tataouine.

Les étoilés, qui jouent sur plusieurs fronts, semblaient accusés le coup physiquement après la qualification en cours de semaine pour le 2e tour préliminaire bis de la coupe de la CAF.

Et malgré ce nul, l’ES Sahel conserve son rang en tête, mais se voit devancée par l’O. Béja avec qui il se retrouvent à égalité de points (10).

L’US Tataouine, conserve lui aussi son rang à la 10e place du classement avec 7 points.

Lors de la prochaine journée, l’Etoile du Sahel se déplacera à Tunis pour affronter le Club Africain, tandis que l’US Tataouine accueillera l’US Ben Guerdane.

La 7e journée s’achève dimanche avec les trois derniers matches suivant:

US Monastir – JS Kairouan, US Ben Guerdane – CS Sfaxien et Espérance ST – AS Réjiche