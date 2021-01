Foot : Des sécuritaires pris pour cible par les supporters du Club Africain devant le siège du MJS (Intérieur)

Un grand nombre de supporters du Club Africain se sont rassemblés samedi devant le siège du ministère de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle et ses environs pour revendiquer l’examen par les parties compétentes de la situation actuelle du comité directeur du club dont ils réclament la dissolution et l’organisation d’une assemblée générale élective extraordinaire.

De son côté, le ministère de l’intérieur a, dans un communiqué rendu public samedi, indiqué que plusieurs supporters clubistes avaient tenté de s’introduire dans les différentes structures sportives se trouvant dans les environs du département de la jeunesse et du sport.

Selon le ministère, “en s’interposant à ces tentatives, les unités sécuritaires ont été la cible d’un important nombre de supporters mécontents qui ont riposté par jets de pierres et de projectiles, causant des blessures de différents degrés dans les rangs des sécuritaires, transportés d’urgence à l’hôpital”.

Et le département d’ajouter que “la situation a suscité une intervention rapide des forces de l’ordre conformément aux procédures en vigueur pour préserver la sécurité des leurs, celle du siège du ministère et des biens publics et privés avoisinants et ce, en coordination avec le ministère public” Le ministère de l’intérieur a, dans le même communiqué, invité les supporters des différents clubs sportifs à faire preuve d’un esprit sportif pour communiquer leurs revendications.