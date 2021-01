Tunisie : Ennahdha élit un nouveau bureau exécutif

Le conseil de la Choura du mouvement Ennahdha a élu un nouveau bureau exécutif. L’ancien bureau a été dissous en mai dernier par le président du parti Rached Ghannouchi.

Dans une déclaration publiée samedi, Ennahdha indique que la 45e édition du conseil de la Choura tenu jeudi et vendredi derniers, a été consacré au vote des membres du nouveau bureau à la demande du président du parti, et ce, conformément aux prérogatives lui lui sont attribuées dans le règlement intérieur.

Ce dernier a soumis au conseil une liste des membres proposés et de la mission confiée à chacun d’entre eux, en application de l’article 34 du règlement intérieur.

Plus de 112 membres ont participé à la 47e édition du conseil de la Choura et 90 ont voté.

Cinquante voix est plus sont requises pour devenir membre du bureau exécutif.

Magazines et documents en accès libre sur le kiosque WMC

Voici la composition du nouveau bureau exécutif d’Ennahdha ;

Hédi Triki (bureau de gouvernance locale) 68 voix

Mondher Ounis (bureau de santé et sécurité sociale) 67 voix

Ridha Barouni (bureau de communication) 66 voix

Abdelfattah Trimeche (bureau des affaires des militants et de la Justice transitionnelle) 65 voix

Taher Khir (bureau de l’enseignement supérieur) 63 voix

Rached Kahlani (bureau de la jeunesse) 62 voix

Ajmi Lourimi (député chargé de l’espace stratégique) 61 voix

Wassila Zoghlami (députée chargée de la femme et de la famille) 61 voix

Noureddine Bhiri (député chargé de l’espace politique externe) 60 voix

Noureddine Arbaoui (bureau politique) 59 voix

Ali Larayaadh (député chargé de l’espace interne) 58 voix

Khalil Baroumi (bureau de presse) 57 voix

Sahbi Atig (organisation) 56 voix

Mahmoud Jaballah (société civile) 56 voix

Abdessatar Rejeb (académie) 53 voix

Abdellatif Mekki (député chargé des relations avec les organisations nationales) 51 voix

Zeineb Brahmi (affaires juridiques) 50 voix.

Ci-dessous la liste des membres ayant obtenu moins de 50 voix

Fethi Ayadi (porte-parole) 49 voix

Ridha Saidi (bureau d’études) 48 voix

Abderraouf Bédoui (bureau des élections) 46 voix

Ridha Idriss (Relation avec le conseil de la Choura et la préparation de la conférence annuelle) 46 voix

Rafik Abdessalem (relations extérieures) 45 voix

Badreddine Abdelkefi (bureau des jeunes) 43 voix

Mohamed Goumani (organisations professionnelles) 43 voix

Mohsen Soudani (bureau culturel) 43 voix

Mohamed Mahjoub (bureau des cadres) 39 voix

Anouar Maarouf (gouvernance) 38 voix

Saida Lounis (Langues étrangères) 37 voix

Hedi Ben Khalifa (enseignement) 36 voix

Mohsen Nouichi (relation avec l’exécutif-congrès) 35 voix

Khalil Baarouni, chargé de l’information au bureau exécutif du parti avait déclaré qu’après une évaluation du travail du bureau exécutif d’Ennahdha, Rached Ghannouchi a décidé en mai dernier, de le dissoudre le bureau qui devient, ainsi, un organe chargé des affaires courantes jusqu’à élection d’un nouveau bureau.

Le bureau exécutif regroupe 28 membres, 4 conseillers, 4 chargés de mission et un rapporteur.