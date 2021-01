Temps clair avec quelques nuages dans la plupart des régions. Vents forts dans les régions côtières et les hauteurs. Leur vitesse atteindra 60 km/h. Les alertes de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

Mer très agitée près des côtes du nord et dans le golfe d’ Hammamet et de Gabès.

Légère hausse des températures. Les maximales oscilleront entre 13°c et 17°c et atteint 9°c dans les hauteurs.