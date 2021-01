Tunisie : Le ministre de l’Intérieur à Sfax, Sousse et Nabeul pour s’enquérir des condition de travail des sécuritaires

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est rendu, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Sfax, Sousse et Nabeul pour prendre connaissance du degré de promptitude des unités sécuritaires déployées dans plusieurs endroits stratégiques de ces trois gouvernorats afin d’assurer la sécurité et le bon ordre en cette soirée de fin d’année.

Ces visites ont été l’occasion, pour le ministre de l’Intérieur, de s’informer de visu des conditions de travail des différentes unités sécuritaires et de prendre connaissance des moyens humains et logistiques mis en place pour veiller à la sécurité des Tunisiens et protéger les biens publics et privés.

Charfeddine a salué les efforts déployés par les sécuritaires pour faire respecter le protocole et les mesures sanitaires, et ce, en veillant à l’application du couvre-feu et à l’interdiction des déplacements inter-régions.

Le ministre a saisi cette occasion pour rendre hommage aux agents et cadres du département et du corps sécuritaire et de la protection civile, les exhortant à continuer de faire preuve de promptitude et de vigilance dans l’exercice de leur mission.

Dans le cadre de sa tournée nocturne, le ministre est allé à la rencontre des unités sécuritaires stationnées au niveau des stations de péage de l’autoroute A1. Il s’est enquis des mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence en cette soirée de fin d’année.

A Sfax, le ministre de l’Intérieur s’est rendu, en compagnie du gouverneur de la région, dans les points de positionnement des unités sécuritaires. Il a, aussi, visité les locaux de la Direction régionale de la Protection civile et du District de la Garde maritime et pris connaissance des efforts déployés en matière de lutte contre la migration clandestine.

Le ministre s’est, ensuite, rendu à Sousse, vers les coups de 3h00 du matin, où il est allé à la rencontre des agents de la Protection civile à Msaken et s’est rendu sur les lieux de positionnement des unités sécuritaires à la cité Erriadh et à la cité Ezzouhour (Msaken) et à la Place Habib Bourguiba à Sousse ville ainsi qu’à Hammam-Sousse.

Il était accompagné de la gouverneure de la région.

A Nabeul, le ministre de l’Intérieur qui était accompagné du gouverneur de la région, s’est rendu dans plusieurs points de positionnement des unités sécuritaires à Hammamet et visité, également, les locaux de la Protection civile de Hammamet.