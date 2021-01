Ligue1 (5e journée) : Le CS Sfaxien dispose largement du Stade Tunisien (3-0)

Le Club sportif sfaxien a battu le Stade tunisien (3-0), vendredi au stade Taieb Mhiri de Sfax, pour le compte de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Firas Chaouat, auteur d’un doublé, son troisième de la saison, a ouvert la marque à la 46e avant de doubler la mise sur penalty à la 74e. Mohamed Ali Moncer a inscrit le troisième but à la 80e.

A la faveur de cette victoire, la troisième pour les coéquipiers de Firas Chaouat, le CSS rejoint provisoirement l’Espérance sportive de Tunis, en tête du classement avec 10 points. L’Espérance qui dispute cet après-midi, le classico de la journée face à l’Etoile sportive du Sahel.

De son côté, le Stade tunisien essuie sa première défaite de la saison, mais parvient à conserver son troisième rang avec 8 points.

Les résultats

Vendredi 1er janvier 2021:

A Sfax:

CS Sfaxien 3

Fiars Chawat 46e, 74e-sp et Mohamed Ali Moncer 80e

Stade Tunisien 0

Rest à jouer

A Radès (16h00):

Espérance ST – ES Sahel

Déjà joués

Jeudi 31 décembre:

A Monastir

US Monastir – CA Bizertin 2-2

Mercredi 29 décembre:

A Mahdia:

AS Rejiche – JS Kairouan 2-0

A Tataouine :

US Tataouine – O.Béja 0-0

A Soliman :

AS Soliman – ES Metlaoui 1-0

A Ben Guerdane :

US Ben guerdane – Club Africain 2-0.