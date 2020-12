Ligue1 (5e journée) – US Monastir – CA Bizertin 2-2

L’US Monastirienne a arraché le nul sur son terrain devant le CA Bizertin (2-2), dans un match comptant pour la 5e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé jeudi au stade Mustapha Ben Jannet à Monastir.

Ilyess Jelassi a ouvert la marque pour les locaux dès la 11e sur penalty et a récidivé de la même manière à la 85e pour remettre les deux formations à égalité.

Avant celà son coéquipier Shafiu Mumuni avait permis aux nordistes d’égaliser dans un premier temps en inscrivant un but contre son camp.

Chiheb Ben Fraj avait, quant à lui, réalisé le deuxième but des cabistes à la 60e.

Le CA Bizertin a élévé son capital points à 4 tout en demeurant 11e du classement, tandis que son adversaire du jour, l’US Monastir, toujours à la recherche de son premier succès, reste lanterne rouge avec seulement deux points.

Les résultats

Jeudi 31 décembre:

A Monastir

US Monastir 2

Elyes Jelassi 11e-SP et 85e-SP

CA Bizertin 2

Shafiu Mumuni 41e-CSC et Chiheb Ben Fraj 60e

Déjà joués

Mercredi 29 décembre:

A Mahdia:

AS Rejiche – JS Kairouan 2-0

A Tataouine :

US Tataouine – O.Béja 0-0

A Soliman :

AS Soliman – ES Metlaoui 1-0

A Ben Guerdane :

US Ben guerdane – Club Africain 2-0

Vendredi 1er janvier 2021:

A Sfax (14h00):

CS Sfaxien – Stade Tunisien

A Radès (16h00):

Espérance ST – ES Sahel

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 10 4 3 1 0 5 2 +3

2. ES Sahel 9 4 3 0 1 8 4 +4

3. S. Tunisien 8 4 2 2 0 8 2 +6

. AS Réjiche 8 5 2 2 1 5 2 +3

. USB Guerdane 8 5 2 2 1 4 1 +3

6. CS Sfaxien 7 3 2 1 0 5 1 +4

. ES Métlaoui 7 5 2 1 2 3 3 0

. AS Soliman 7 5 2 1 2 6 7 -1

9. O. Béja 6 4 1 3 0 4 3 +1

10. C.Africain 5 5 1 2 2 5 9 -4

11. CA Bizertin 4 5 1 1 3 5 8 -3

12. US Tataouine 3 5 0 3 2 2 5 -3

13. US Monastir 2 5 0 2 3 4 8 -4

14. JS Kairouan 1 5 0 1 4 2 11 -9