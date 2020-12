Ligue1 (5e journée) : Walid Jeridi arbitre du clasico Espérance-ES Sahel

Larbitre international Walid Jeridi a été désigné pour diriger le clasico de la 5e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel, vendredi 1er janvier 2021 au stade de Radès.

Voici la désignation des arbitres de la 5e journée qui sera disputée mercredi 30 décembre, jeudi 31 et vendredi 1er janvier 2021 à huis clos.

Mercredi 30 décembre

A Mahdia (14h00): Arbitres

AS Rejiche – JS Kairouan Mehrez Malki

A Tataouine (14h00):

US Tataouine – O.Béja Nasrallah Jaouadi

A Soliman (14h00)

AS Soliman – ES Metlaoui Amor Chouchane

A Ben Guerdane (14h00):

US Ben guerdane – Club Africain Haythem Kossai

Jeudi 31 décembre

A Monastir (14h00)

US Monastir ( CA Bizertin Nidhal Letaief

Vendredi 1er janvier 2021

A Sfax (14h00):

CS Sfaxien – Stade Tunisien Yosri Bouali

A Radès (16h00):

Espérance ST – ES Sahel Walid Jeridi