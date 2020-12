L’ANSI met en garde contre des pirates usurpant l’identité de la poste tunisienne

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a mis en garde, lundi, contre une nouvelle vague d’hameçonnage (phishing) visant à usurper l’identité de la Poste Tunisienne sur Facebook.Cette campagne d’hameçonage cible les clients qui utilisent le service D17 de paiement mobile, ajoute la poste dans un communiqué, précisant que les pirates ont créé une page intitulée ” D 17 Digipostbank “, à travers laquelle, il demande aux internautes de s’inscrire à ce service en les faisant croire qu’ils peuvent bénéficier d’aides financières. En réalité, ces opérations d’inscription se font via des sites web ayant la charte graphique des entreprises usurpées, prévient la même source.

De ce fait, L’ANSI recommande aux utilisateurs de s’assurer de l’authenticité des pages Facebook professionnelles en inspectant le ” badge de vérification bleu ” à côté du titre et d’installer les extensions ” Web Of Trust (WOT) ” ” Netcraft ” et ” adblockplus ” dans le navigateur web. L’objectif étant de vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.