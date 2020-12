Ligue 1 (4e journée) : L’Espérance seule en Tête, l’Etoile remporte le derby du Sahel

L’Espérance sportive de Tunis s’est emparé de la tête du classement du championnat de la Ligue 1 du football professionnel après avoir battu dimanche en déplacement l’US Ben Guerdane (1-0), pour le compte de la 4e journée, une journée qui aura également, vu l’Etoile du Sahel s’imposer dans le derby du Sahel face à l’US Monastir (3-1) à Hammam-Sousse.

Le tenant du titre est sorti victorieux dimanche de son déplacement à Ben Guerdane grâce, notamment, à l’unique réalisation de Mohamed Ali Ben Romdhane à la 61e.

La formation sang et or réalise ainsi sa troisième victoire d’affilée sur le même score de un à zéro et totalise 10 points qui la placent seule en tête, tandis que l’US Ben Guerdane campe toujours au 8e rang avec 5 points.

Dans le derby du Sahel, disputé à Hammam-Sousse, la formation étoilée est parvenue à surmonter la défaite de la semaine dernière devant l’AS Soliman, en s’imposant devant son voisin monastirien par trois buts à un.

Les réalisations de l’Etoile ont été signées par Darwin Gonzales (39e), Hamza Lahmar (59e-SP) et Slim Boukhanchouche (84e-SP). Idris Mhirsi a inscrit le but de l’US Monastir à la 54e.

A la faveur de cette victoire, l’etoile du Sahel porte son total de points à 9 et se place 2e, tandis que l’US Monastir se retrouve avant-dernier avec un seul point.

A Métlaoui, l’Etoile sportive de la place a réalisé sa deuxième victoire d’affilée après avoir battu la JS Kairouanaise (2-0) grâce aux buts d’Iheb Marzouki (16e) et Ala Bouslimi (89e), totalisant ainsi 7 points avec une 5e place au classement.

Pour sa part, le club de la capitale des aghlabides essuie sa troisième défaite de la saison, la deuxième d’affilée qui lui vaut la place de lanterne rouge avec un point.

Au Bardo, le promu l’AS Réjiche a réussi son déplacement en engrangeant le point du nul face au Stade Tunisien à l’issu d’un match nul (0-0) pour se hisser à la 7e place avec 5 points. Les locaux occupent, quant à eux, le 3e rang avec 8 points.

A noter que cette 4e journée compte encore un match devant opposé l’Olympique de Béja et le CS Sfaxien et qui a été reporté en raison des engagements continentaux de ce dernier.