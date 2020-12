Coupe du monde féminine 2023 : quatre places directes pour l’Afrique (FIFA)

Le continent africain aura désormais quatre représentants directs en phase finale de la Coupe du monde féminine 2023, contre trois par le passé, selon la nouvelle répartition décidée par le Bureau du Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA), a annoncé l’instance jeudi.

“Au vu du succès retentissant rencontré par l’édition 2019, il a été décidé l’an dernier d’élargir le format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de 24 à 32 équipes afin de continuer à encourager le développement du football féminin.

La FIFA a depuis travaillé en étroite collaboration avec les confédérations sur la répartition des places pour l’édition 2023, que le Bureau du Conseil a confirmé ce jeudi”, a indiqué la FIFA sur son site officiel.

Lors de l’édition 2019 qui s’est déroulée en France, le continent africain était représenté par trois pays (Afrique du Sud, Cameroun et Nigeria), les deux derniers ayant atteint les 8es de finale.

Répartition des places directes (29 sur 32):

6 places directes pour l’AFC

4 places directes pour la CAF

4 places directes pour la CONCACAF

3 places directes pour la CONMEBOL

1 place directe pour l’OFC

11 places directes pour l’UEFA

En leur qualité de pays hôtes, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont automatiquement qualifiées et leur place est directement déduite du quota attribué à leur confédération respective, à savoir l’AFC et l’OFC.

Répartition des places pour le tournoi de barrage (3):

Les trois places restantes seront déterminées à l’issue d’un tournoi de barrage à dix équipes, avec la répartition des places suivantes :

2 places de barragiste pour l’AFC

2 places de barragiste pour la CAF

2 places de barragiste pour la CONCACAF

2 places de barragiste pour la CONMEBOL

1 place de barragiste pour l’OFC

1 place de barragiste pour l’UEFA

Format du tournoi de barrage :

Quatre équipes seront têtes de série sur la base du dernier classement mondial féminin FIFA paru avant le tirage au sort du tournoi, avec un maximum d’une équipe tête de série par confédération.

Dans le groupe 1, qui comprendra trois équipes, la tête de série N.1 affrontera pour une place en Coupe du monde féminine le vainqueur du match à élimination directe opposant les deux équipes non têtes de série du groupe.

Dans le groupe 2, qui comprendra lui aussi trois équipes, la tête de série N.2 affrontera pour une place en Coupe du monde féminine le vainqueur du match à élimination directe opposant les deux équipes non têtes de série du groupe.

Dans le groupe 3, qui comprendra quatre équipes, les têtes de série N.3 et 4 affronteront les deux équipes non têtes de série du groupe, les deux vainqueurs s’affrontant ensuite pour la dernière place restante.

Les équipes d’une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe.

Le tournoi de barrage fera office d’événement test pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande en vue de la Coupe du monde féminine 2023 et les deux pays hôtes seront invités à participer à des matches amicaux contre les équipes des groupes 1 et 2, en veillant à ce que toutes les équipes présentes disputent deux matches pendant le tournoi de barrage.