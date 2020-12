Championnat d’Italie : La Juventus chute lourdement à domicile

La Juventus 4e, a perdu son premier match de la saison en s’inclinant lourdement à domicile devant la Fiorentina, 16e (0-3), mardi soir pour le compte de la 14e journée du championnat d’Italie .

Les hommes de Pirlo comptaient sur cette réception pour reprendre des points sur les 3 premiers avant leurs matches, mais les ambitions ont vite été revues à la baisse après l’ouverture du score de Vlahovic pour la Fiorentina à la 3e minute.

Suite à ce but, Cuadrado se voit exclut d’un carton dès la 18e minute à cause d’un tacle trop appuyé sur Castrovilli, et laisse son équipe à 10 pour plus de 70 minutes.

La Juve ne réussira pas à réagir après un but contre son camp d’Alex Sandro à la 76e qui permettra à l’équipe de Prandelli de breaker puis de sécuriser la victoire quelques minutes après grâce au but du 3-0 de Caceres à la 81e.

Dans l’autre match, Crotone lanterne rouge, grâce à un doublé de l’attaquant brésilien, Messias, a obtenu son deuxième succès de la saison et s’est hissé à 18e place, tandis que Parme redescend à la 16e place.