Tunisie – SONEDE : Coupure de l’eau potable dans des délégations des gouvernorats de Tunis et Ariana

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir du 24 décembre 2020 à 9 H, dans plusieurs délégations des gouvernorats de Tunis et de l’Ariana, a annoncé la Société Nationale de l’Exploitation et de la Distribution des Eaux (SONEDE).

Il s’agit des délégations d’Ariana, Soukra, Raoued, cité Ennasr 1 et 2, les jardins d’El Menzah 1 et 2, Menzah 9, Menzah 9C, Menzah 7 bis, Manar 1, Campus universitaire, zone supérieure d’El Manar 2, zone Nord Hilton, Cité Romana, Ras Tabia, Cité Errafaha Mnhihla et El Omrane supérieur.Cette coupure est due à des travaux de raccordement sur le canal principal d’adduction des eaux (diamètre 1400 mm) au niveau de Ksar Saied (gouvernorat de Tunis). La distribution de l’eau reprendra progressivement, à partir du 25 décembre à 14H, a jouté la même source.