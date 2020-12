Un fils de Mehdi Barsaoui prochainement sur Netfllix

Le jeune réalisateur Mehdi Barsaoui a annoncé sur son propre compte Facebook que son premier long métrage et le représentant tunisien au César et lauréat de nombreux prix internationaux sera bientôt sur la plateforme Netflix à partir du 24 décembre, ce qui en fait le quatrième film tunisien sur la scène internationale après le « La Belle et la meute» de Kaouther Ben Hania et « Noura’s Dream » de Hind Boujemaa et « Dachra » de Abdelhamid Bouchenak.

En 90 minutes, Un fils raconte l’histoire d’un couple qui Fares et Mariem joués respectivement par Sami Bouajila et Najla Ben Abdallah qui vivent une vie normale avec leur fils Aziz, 11 ans, avant que la vie de la famille ne se transforme en tragédie.