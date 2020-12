Tunisie : Accord avec Pfizer et BioNTech pour recevoir le vaccin BNT162 en 2021

Pfizer et BioNTech ont annoncé dans un communiqué, mardi 15 décembre 2020, avoir conclu un accord avec le ministère tunisien de la Santé pour fournir le vaccin BNT162 potentiel pour la prévention de la maladie de la Covid-19.

À la demande du ministère tunisien de la Santé, le vaccin sera livré en 2021, après avoir obtenu les approbations nécessaires des régulateurs locaux, bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été divulgués.

Walid Lakhdar, directeur de Pfizer en Tunisie et en Libye, s’est dit très honoré de travailler avec le gouvernement tunisien pour mobiliser toutes ses ressources scientifiques et manufacturières afin d’atteindre leur objectif commun de fournir le vaccin Covid-19 potentiel au peuple tunisien dès que possible, ajoutant que l’objectif de Pfizer est d’effectuer des réalisations qui améliorent la vie des patients.

Avec l’approbation des organismes de réglementation locaux, Walid Lakhdar espère que leur vaccin aidera à y parvenir.

Sean Merritt, Directeur commercial BioNTech, a remercié le gouvernement tunisien pour son soutien et sa confiance dans leur capacité à mettre au point un vaccin qui, selon lui, peut contrer cette menace épidémique mondiale, mais leur objectif reste de fournir un approvisionnement mondial d’un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 à de nombreuses personnes à travers le monde dès que possible.

Le ministre de la Santé Faouzi Mahdi a déclaré que les citoyens tunisiens sont en tête de leur liste de priorités, et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour s’assurer qu’un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 soit disponible en temps voulu et que le partenariat du ministère avec Pfizer et BioNTech s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Tunisie pour lutter contre le virus.

1,3 milliard de doses devraient être produites dans le monde en 2021

Le réseau de fabrication de Pfizer et BioNTech a la capacité de produire jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021 dans le monde et BNT162 n’est pas actuellement certifié pour la distribution en Tunisie.

La troisième phase de l’essai clinique du vaccin BNT168b2 le 27 juillet dernier a enregistré 44 000 participants.