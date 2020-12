Automobile  : Morris Garages s’implante dans la capitale du sud

MG Motors tisse doucement mais sûrement sa toile à travers le territoire tunisien, avec l’ouverture de showrooms, d’abord à Nabeul et à Msaken, ensuite à Sfax, le 14 décembre 2020.

En effet, la marque automobile britannique devenue chinoise se renforce en Tunisie. Elle compte désormais trois succursales sur le marché automobile tunisien.

Située sur la route de Gabès, au Km 8,5, la succursale sfaxienne de Morris Garages, inaugurée samedi 14 décembre 2020 en présence de plusieurs personnalités et autres hommes d’affaires de la région, possède un emplacement idéal en ce sens qu’elle se trouve sur une artère principale à même

Pour MG Motors et son partenaire, cette implantation vise à se rapprocher d’une clientèle du sud tunisien de plus en plus nombreuse, et en lui garantissant un service fiable.

Pour ce faire, cette succursale se veut un espace exceptionnel qui sera piloté par des jeunes dynamiques et hautement qualifiés (une quinzaine de personnes) dont la mission est d’apporter un plus aux différents espaces, à savoir un showroom, un SAV, atelier et magasin de pièces rechange.

Par ailleurs, Halim Ben Rhouma, le propriétaire de la société Meninx OIS, distributeur officiel de la MG Motors en Tunisie, nous a déclaré que la marque compte finir l’année 2020 avec 1 300 unités vendues sur le territoire tunisien. Autant dire que MG Motors a un réel potentiel sur le marché automobile tunisien, mais elle se heurte à la loi sur les quotas d’importation de véhicules.

Peu importe, l’ambition de Meninx OIS est d’importer des modèles de véhicules qui répondent aux besoins des consommateurs tunisiens, avec la qualité requise (sécurité, élégance, confort à bord, motorisation, robustesse et bon rapport qualité/prix…).

Car, côté technique, les véhicules Morris Garages n’ont aucun problème d’homologation par l’Agence tunisienne des transports terrestres, sachant également que le concessionnaire de la marque chinoise emploie directement 50 personnes à Tunis (succursale de Charguia 1), 6 à Nabeul, 10 à Sousse et 15 à Sfax.

Quant aux prix des voitures MG Motors, ils vont de 44 000 dinars et près de 200 000 dinars.