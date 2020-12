Ligue 1 (2e journée) : Deuxième succès des étoilés, seuls en tête

L’Etoile du Sahel a remporté sa deuxième victoire de suite en Ligue 1 du football professionnel, en battant l’ES Metlaoui (2-0), tandis que l’US Ben Guerdane a signé son premier succès face à l’AS Soliman, et le Club africain a été tenu en échec par l’ES Rejiche, dans les matches avancés de la deuxième journée, joués samedi.

La formation étoilée, vainqueur lors de la première journée du CA Bizertin, s’est imposée aujourd’hui à domicile face à l’ES Metlaoui grâce à deux réalisations de Wajdi Kechrida (23) et Souleimane Coulibaly (62). Un succès qui lui permet de prendre seule la tête du classement avec 6 points, tandis que son adversaire du jour ne compte qu’un seul point décroché lors de sa précédente confrontation face à l’US Ben Guerdane (0-0).

Cette dernière qui accueillait l’AS Soliman sur sa pelouse, a réussi à signer son premier succès de la saison grâce à deux buts signés Haythem Mehamedi (14) et Mohamed Ben Tarcha (52 sp) qui lui permet de partager la deuxième place avec l’AS Rejiche (4 points chacun).

L’AS Soliman n’a pu rééditer sa performance de la journée inaugurale face à l’Espérance de Tunis (2-2) et reste avec un 1 point au compteur.

Le C.Africain dont le match de la 1ère journée se jouera le 16 décembre, n’a pas tout à fait réussi son entrée en lice dans la compétition en se contentant d’un match nul face à l’AS Réjiche (1-1) qui le doit à l’Ivoiriern Adama Keita. Ce dernier a ouvert le score pour les Clubistes en marquant contre son camp (60) puis il a rétabli la situation en égalisant cinq minutes plus tard pour les siens (71).

Les autres autres rencontres de la journée se joueront dimanche avec au programme un match choc entre l’US Monastir et l’Espérance de Tunis.

Les résultats

Samedi :

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – AS Soliman 2-0

A El Menzah:

C.Africain – AS Réjiche 1-1

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel – ES Metlaoui 2-0

Dimanche 13 décembre :

A Monastir :

US Monastir – Espérance de Tunis

A Tataouine:

US Tataouine – CS Sfaxien

Au Bardo:

Stade Tunisien – CA Bizertin

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. ES Sahel 6 2 2 0 0 4 1 +3

2. AS Réjiche 4 2 1 1 0 3 1 +2

. USB Guerdane 4 2 1 1 0 2 0 +2

4. CS Sfaxien 3 1 1 0 0 2 1 +1

5. Espérance ST 1 1 0 1 0 2 2 0

. S. Tunisien 1 1 0 1 0 2 2 0

. O. Béja 1 1 0 1 0 2 2 0

. C.Africain 1 1 0 1 0 1 1 0

. AS Soliman 1 2 0 1 1 2 4 -2

. ES Métlaoui 1 2 0 1 1 0 2 -2

11. Inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Monastir 0 1 0 0 1 1 2 -1

. CA Bizertin 0 1 0 0 1 1 2 -1

. US Tataouine 0 1 0 0 1 0 2 -2

NB : le match qui opposera l’O.Béja à l’équipe qualifiée à l’issue du mini-championnat, sera déterminé ultérieurement.