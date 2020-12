Tunisie : La présidence du Parlement dénonce et ouvre une enquête

La présidence du Parlement a condamné la gravité de l’attaque contre le député du Bloc démocrate Anouar Chahed, ce lundi 7 décembre 2020.

Dans un communiqué, la présidence du parlement a appelé tous les blocs parlementaires à faire preuve de retenue et à ne pas être entraînés dans la violence et à calmer la situation, et a autorisé l’ouverture d’une enquête sérieuse sur les événements qui ont eu lieu.

La présidence du Parlement a également appelé les parlementaires et tous les blocs à donner la priorité au langage de la raison, à joindre les rangs et à surmonter les divergences dans cette situation sensible, soulignant la nécessité de continuer à examiner la loi budgétaire, qui intéresse le peuple tunisien, de rester à l’écart des tensions politiques et de promouvoir l’intérêt national, selon le communiqué.