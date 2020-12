Basket-Coupes continentales : la fenêtre qualificative de novembre “parfaitement gérée” (FIBA)

L’organisation de la fenêtre qualificative des Coupes continentales de basket-ball de novembre à travers les quatre continents, a été “parfaitement gérée” grâce aux “formidables efforts” fournis par la grande famille du basket international en cette période de pandémie mondiale, a estimé le Comité exécutif de la Fédération internationale de la discipline (FIBA).

“Avec la santé et la sécurité des participants comme priorités, les 78 matchs qualificatifs – qui ont mis aux prises 72 équipes et 870 joueurs partout dans le monde – ont été disputés dans des environnements protégés (‘bulles’) situés dans 15 villes différentes en Afrique, en Amériques, en Asie et en Europe, conformément à la décision du Comité exécutif de la FIBA

prise en septembre”, a indiqué un communiqué publié sur le site officiel de la FIBA.

Suite à l’implémentation réussie et cohérente de mesures de précaution étendues, développées par la Commission médicale de la FIBA après consultation de l’Organisation Mondiale de la Santé, seuls quatre matchs ont dû être reportés à une date ultérieure à cause de l’application stricte du Protocole COVID-19 pour les compétitions de clubs et des équipes

nationales officielles FIBA.

“Ceci témoigne de la capacité de la FIBA à organiser des opérations sûres à grande échelle, par le biais de ses Bureaux régionaux en Afrique, Amériques, Asie et Europe”, a-t-on ajouté.

Tous les athlètes et membres d’équipes devaient présenter deux tests COVID-19 négatifs avant de se rendre dans les ‘bulles’ – un réalisé moins de 72 heures avant le départ et un autre cinq jours auparavant. Les participants étaient ensuite soumis à un test à leur arrivée. Ainsi, plus de 5’000 tests PCR ont été faits avant de voyager et plus de 4’000 tests

PCR ont été conduits sur place.

La troisième et dernière fenêtre des Eliminatoires des Coupes continentales FIBA, prévue en février 2021, se jouera dans les mêmes conditions afin d’assurer la santé et la sécurité de tous les participants.