Football : Fin de mission pour le sélectionneur de la Colombie

Le Portugais Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur de la Colombie, a annoncé la fédération colombienne mardi, après deux revers en qualifications pour la Coupe du monde de football (Qatar-2022), face à l’Uruguay et l’Equateur, annoncé mardi la fédération colombienne.

Queiroz, ancien entraîneur du Real Madrid et du Portugal, et la fédération colombienne se sont mis d’accord sur l’arrêt de leur collaboration, a indiqué cette dernière dans un communiqué.

Le technicien portugais, âgé de 67 ans, est arrivé sur le banc des Cafeteros en février 2019. Il quitte le poste après deux larges défaites en éliminatoires pour le Mondial-2022 au Qatar contre l’Uruguay (3-0) à domicile puis en Equateur (6-1), pire revers en quatre décennies pour la Colombie.

Outre le Real Madrid (2003-2004) et la sélection portugaise (1991-1993 et 2008-2010), Queiroz a été l’entraîneur adjoint d’Alex Ferguson à Manchester United (2002-2003 et 2004-2008) et a dirigé le Sporting Portugal (1993-1996), les Emirats arabes unis (1997-1999) et l’Afrique du Sud (2000-2002).

La Colombie n’a pas encore donné le nom de son successeur.