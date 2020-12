CS Chebba : la décision du TAS ne diminue en rien nos chances de gagner l’affaire

Le Croissant Sportif de la Chebba, a précisé sur page officielle Facebook, que la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rejeter sa requête de suspendre la décision de la Fédération tunisienne de football , ne diminue en rien les chances du club de gagner l’affaire.

“C’est une décision provisoire, nous allons faire appel et nos chances demeurent intactes surtout que notre dossier est sain au plan légal, affirme le club dans un communiqué Nous allons nous défendre jusqu’au bout pour gagner l’appel” souligne la la même source.

La Fédération tunisienne de football (FTF) rappelle-t-on, a indiqué lundi que le TAS a rejeté la demande formulée par le CS Chebba réclamant l’annulation de la décision de la Fédération en date du 17 octobre 2020, stipulant “la suspension des activités du club et son interdiction de participer à toutes les compétitions organisées par la fédération pour la saison 2020-2021”.

Le bureau fédéral de la FTF avait, rappelle-t-on, décidé le 17 octobre de “suspendre les activités du CS Chebba et de lui interdire de participer à toutes les compétitions organisées par la fédération pour la saison 2020-2021, et ce suivant les articles 25, 29 et 31 des règlements généraux de la FTF et après avoir constaté que le CS Chebba a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré de nombreux rappels de la fédération”.