Le temps sera, lundi, 30 novembre 2020, ensoleillé et peu nuageux et les nuages seront plus intenses sur le nord. La journée sera marquée par un retour au calme des indicateurs météorologiques et une diminution de la vitesse du vent qui devrait atteindre 40Km/h , selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront stationnaires et la mer sera généralement agitée.