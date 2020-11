Tunisie – ARP : Le chef du gouvernement propose un dialogue économique et social pour réaliser des projets de développement régional

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a proposé, samedi, aux parlementaires, l’ouverture d’un dialogue économique et social national et aussi un dialogue local et régional pour ” identifier des projets de développement régional et les réaliser en partenariat avec la société civile “.

Dans sa courte réponse aux interventions des députés, lors d’une plénière consacrée à l’examen du projet du budget de l’Etat et du projet de la loi de finances pour l’exercice 2021, Mechichi a ajouté que ce dialogue sera axé sur le renforcement et l’élargissement du régime de la sécurité sociales ainsi que les grands choix et réformes économiques qui mettent en valeur les compétences tunisiennes.

” La réussite de tout projet de développement est tributaire d’une véritable concertation qui met fin à la planification centralisée et aux revendications exagérées qui ne prend pas en considération l’intérêt de la Tunisie “, a-t-il laissé entendre.

Il a évoqué, par la même occasion la mise en place d’une nouvelle gouvernance à travers la constitution de groupes de travail ministériels qui se déplaceront aux régions suivant un calendrier et une approche durable et pratique capable d’être concrétisée.

Le chef du gouvernement a affirmé, concernant le blocage de certains projets, que des démarches sont entamées pour mettre à jour et simplifier les textes de loi et les procédures relatives aux marchés publics pour pouvoir réaliser les projets avec efficacité et sans les blocages administratifs et bureaucratiques. Le gouvernement est déterminé, d’après lui, à relancer les entreprises publiques et les rendre des exemples à suivre en termes de transparence et d’efficacité.