Depuis l’apparition du virus en Tunisie, 67 cas ont été signalés, soit environ 0,22 % des plus de 29 000 cadres, aides et travailleurs des institutions de l’enfance, privées et publiques.

Selon les données du ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées, l’incidence de l’infection depuis son apparition en Tunisie a été estimée chez les enfants des institutions pour les secteurs public et privé, avec environ 0,004 % des plus de 326 000 enfants inscrits.