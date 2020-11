Tunisie : Mise à jour des routes bloquées à cause de la pluie

Suite aux perturbations météorologiques, la Direction générale de la Garde nationale informe les usagers de la route l’interruption de la circulation sur les routes suivantes :

– La route reliant Oued Zarqa et Oued Zaytoun du gouvernorat de Béja en raison de l’effondrement d’un pont, de terre, à l’entrée de la région de Oued Zaytoun. La circulation peut être détournée en direction de la région de Ksar Cheikh.

– Route régionale 34, qui relie les zones de Mornag et Na’asan au niveau de la salle des mariages Happy Days est bloquée suite l’accumulation d’eau de pluie. Il est possible de faire une déviation via Boumhel.

Face aux perturbations météorologiques persistantes, la Direction générale de la Garde nationale appelle les usagers de la route à prendre toutes les précautions nécessaires, à laisser la distance de sécurité, à ajuster la vitesse et à ne pas risquer de passer par les points bleus, les lieux de collecte d’eau ou de l’eau courante, en utilisant les feux de détresse et en adhérant aux règles de circulation et au Golan.

Le Bureau d’orientation routière (Direction générale de la Garde nationale) peut être contacté au 71.960.448 ou au 71.962.512.

Les territoires et les régions de la Garde nationale peuvent également être contactés sur le numéro sans frais au 193.