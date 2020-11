Tunisie : “L’institution militaire doit rester totalement neutre et au-dessus de tout soupçon” (Bertegi)

L’institution militaire doit rester “totalement neutre et au-dessus de tout soupçon”, a déclaré, ce jeudi, au Palais du Bardo, le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertegi, en réponse à la demande de certains députés pour l’organisation de cours de formation à leur intention au ministère de la Défense.

M. Bertegi a expliqué que la formation à l’Institut de défense nationale est régie par le décret relatif à cette institution, qui stipule que la formation dispensée par l’Institut concerne les hauts cadres de l’Etat exerçant dans les différents ministères.

Le décret ne s’applique donc pas aux députés de l’ARP, a-t-il précisé, notant que l’objectif principal de la formation dans cet Institut est de développer les compétences en leadership pour les cadres de l’Etat et non une question de culture générale et de statut social.

Et d’ajouter qu’ “un député peut recevoir une formation à l’Institut après la fin de son mandat parlementaire et après une proposition du ministère au sein duquel il travaille”, soulignant la nécessité pour le ministère de la Défense et l’institution militaire de rester “loin des partis et de la politique”.

Le ministre de la Défense a présenté, jeudi, le projet de budget de son département pour l’année 2021, devant la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes.