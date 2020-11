Tunisie – Covid-19 : Campagne de sensibilisation du 19 au 29 novembre sur les dangers de la pandémie

Une campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus sera organisée du 19 au 29 novembre à l’initiative des scouts tunisiens en collaboration avec l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

L’organisation des scouts tunisiens a indiqué dans un communiqué publié mercredi que cette campagne englobera toutes les régions du pays, précisant qu’elle cible tous les citoyens et surtout les jeunes et les enfants.

Selon le même communiqué, cette campagne a pour objectif de renforcer la sensibilisation sur les dangers de la propagation rapide du coronavirus et à la nécessité de se conformer aux protocoles sanitaires, signalant qu’un rappel sera fait des symptômes de l’infection et des mesures à prendre pour stopper la transmission du virus.

Il convient de rappeler que l’organisation des scouts tunisiens avait participé à divers actions sur le terrain ayant permis de sensibiliser les jeunes et les enfants aux divers moyens de prévention contre le coronavirus tels que le lavage des mains et le port du masque, et à plusieurs campagnes de désinfection d’établissements scolaires et privés durant cette période.