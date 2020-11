Réunion de présidents de clubs ce mercredi pour discuter du dossier du CS Chebba

Une réunion de présidents de clubs, conduits par Taoufik Mkacher, président du CS Chebba, est attendue ce mercredi après-midi en vue d’examiner le dossier du litige opposant le club de Chebba au bureau de la fédération tunisienne de football.

Le CS Chebba a annoncé mardi, sur sa page officielle facebook, qu’une réunion aura lieu mercredi en présence des présidents des clubs et des représentants du CS Chebba, sans préciser les noms et l’identité des personnalités et des équipes participantes, afin de trouver une issue légale à la crise qui s’installe entre le club et le bureau fédéral.

Il s’agit d’une nouvelle initiative visant à résoudre le problème entre le comité directeur du CS Chebba et le bureau fédéral après l’échec de plusieurs tentatives précédentes en raison de l’attachement de la fédération à suspendre les activités de l’équipe lors de la saison 2020-2021.

Le comité directeur du CS Chebba avait adressé lundi une lettre au chef du gouvernement Hichem Mechichi, “la dernière” selon le club, lui demandant de prendre une position officielle claire concernant cette crise.

Le bureau fédéral de la FTF avait, rappelle-t-on, décidé le 17 octobre de “suspendre les activités du CS Chebba et de lui interdire de participer à toutes les compétitions organisées par la fédération pour la saison 2020-2021, et ce suivant les articles 25, 29 et 31 des règlements généraux de la FTF et après avoir constaté que le CS Chebba a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré de nombreux rappels de la fédération”.

La commission de discipline et de fair play avait précédemment décidé de retirer 6 points du classement du CS Chebba avant le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 du football professionnel (saison 2020-2021), de suspendre le président du club Taoufik Mkacher et le secrétaire général, Mohamed Ben Braham, pour deux ans, outre une amende de 40.000 dinars.

Ces sanctions interviennent à la suite des déclarations publiées sur la page officielle facebook du club portant atteinte aux dirigeants de la FTF et de la Ligue nationale du football professionnel.

Le comité de défense du club a décidé de saisir le Tribunal administratif pour réclamer l’annulation de cette décision et contester la décision de la Fédération d’organiser un mini-championnat (barrages réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 et les deux équipes classées deuxièmes des barrages de la Ligue 2 pour remplacer le CS Chebba).